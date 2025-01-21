Культура

«Анализируй этно»: Гусары с пейсами. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Анализируй этно», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 22 января.

Какое отношение светлейший князь Потёмкин имеет к созданию ЦАХАЛ и зачем ему понадобилось возрождать государство Израиль? Как история Города воинской славы Пскова связана с «хаперами» и «пойманниками»? И по какой такой причине первые псковичи еврейской национальности почти 200 лет назад заселили те же самые помещения, где до того находились присутственные места, а теперь размещается областное правительство?

На эти и другие вопросы ответит краевед Олег Федоров.