Культура

Псковичей пригласили к участию в конкурсе открыток ко Дню защитника Отечества

Жителей Псковской области пригласили присоединиться к участию в международном конкурсе рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

Музей проводит конкурс совместно с государственным фондом «Защитники Отечества». К участию приглашаются начинающие и опытные художники в возрасте от 6 лет.

«На конкурс принимаются художественные работы, на которых изображены защитники нашей Родины – от древних времен до современности. Участникам предлагают нарисовать стрельцов Ивана Грозного, гвардейцев Петра I, героев Отечественной войны 1812 года, солдат и партизан Великой Отечественной войны, бойцов специальной военной операции. Работы могут отражать не только рядовых бойцов, но и военачальников», – рассказали в Музее Победы.

Работы могут быть выполнены в любой технике изобразительного искусства: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, цифровая живопись (digital-art).

Прием рисунков продлится до 12 февраля. Самые яркие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте Музея Победы. Интернет-пользователи смогут присоединиться к онлайн-голосованию в номинации «Приз зрительских симпатий» и поддержать понравившуюся работу. Также на сайте можно будет отправить любую открытку с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.

Кроме того, в рамках конкурса учреждены специальные номинации:

номинация, посвященная героям-военкорам,

специальная номинация «Поезд идёт в Крым: подвиги железнодорожников в годы войны». Рисунки войдут в плакатную выставку в поездах компании, и каждый пассажир сможет увидеть работы победителей, путешествуя по России в течение 2025 года.

Итоги конкурса будут подведены в конце февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве.

Жюри определит победителей в пяти возрастных категориях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет.

Работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток к 23 Февраля. Каждому победителю вручат авторский экземпляр и памятные подарки, а все участники получат именные сертификаты.