Культура

Музейщики из «Михайловского» научили псковских школьников переводить с «языка веера»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 23 января, в преддверии Татьяниного дня, провели музейное занятие для 9-классников из псковской школы №12. Местом встречи стала библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Молодые люди — а всего в библиотеке собралось чуть более пятидесяти человек — в компании с самой Татьяной Лариной обсудили, действительно ли жизнь в деревне зимой была «смертельно скучной». Среди прочего ведущая (в роли самой известной и, пожалуй, самой любимой у русскоязычных читателей героини выступила Юлия Марская) рассказала ребятам о некоторых традициях пушкинского времени: эпистолярных, бальных, а ещё — о настоящих и поддельных гадальных книгах. Татьяна погадала школьникам на «Евгении Онегине», научила играть в цветочные фанты, а также в шарады, причём, взятые не откуда-нибудь, а из журнала «Вестник Европы», весьма популярного в XIX веке. Девятиклассники освоили азы «языка веера» для тайных посланий на балу.

Самые активные школьники и даже подключившихся к игре учителя, за правильные ответы получали небольшие сувениры: конфеты, открытки с репродукциями пушкинских «Михайловских царапок» Игоря Шаймарданова. Закончили встречу просмотром одного из мультфильмов сериала «Пушкин и…», художником которого также является Игорь Шаймарданов.

В Пушкинском заповеднике рассказали, что завтра, в канун Татьяниного дня, подобное занятие музейщики проведут в Порхове, для воспитанников местной гимназии №1. Кроме того, специальная литературно-музыкальная программа «…Моей мечтательницы милой…» запланирована на завтра и «на стационаре», то есть, в самом Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в Пушкинских Горах. Её главными участниками и гостями также станут школьники, на этот раз — воспитанники Пушкиногорской районной детской школы искусств имени С. С. Гейченко, поселковой санаторной школы-интерната, средней школы имени А. С. Пушкина. В Научно-культурном центре музея (бульв. Гейченко, 1), в интерьерах «лермонтовской» выставки «Мне жизнь всё как-то коротка…», дети дадут небольшой концерт. «Кроме того, и юные артисты, и зрители, тоже поиграют в игры, популярные среди дворянской молодёжи в пушкинское время, а ещё смогут проверить свою эрудицию и узнают, совпадает ли их видение пушкинской героини с виденьем известных художников», — рассказали в музее, напомнив, что вход на программу — свободный для всех желающих.