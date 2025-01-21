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Культура

Презентация книги «История Синей Николы» тиражом 50 экземпляров состоялась в Пскове

25.01.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова состоялась презентация книги «История Синей Николы» – про деревню в Красногородском районе Псковской области, которая получила такое название из-за речки Синей и храма святителя Николая Чудотворца, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Деревня эта, как написано в книге, возникла в том месте, где когда-то проходила псковско-ливонская граница, и теперь опять стоит на фронтире – у границы России с Евросоюзом.

Читатели библиотеки на Конной узнали, что в этих краях выросло много выдающихся людей, в том числе сразу несколько писателей. Например, Никандр Алексеев, которого называли последним поэтом Серебряного века. Его высоко ценил Николай Гумилёв, а Максим Горький, принимая его в Союз писателей, выдал ему членский билет под номером шесть, уточнил на презентации в библиотеке на Конной внук Никандра Алексеева Ипполит.

Первая запись о погосте Синяя Никола относится к 1585 году. В 1998 году в Синей Николе насчитывалось 56 дворов и 115 жителей. А сегодня там живёт всего 18 человек, но все они оказались такими энтузиастами своей малой родины, что не только возродили разрушенный храм, но и смогли восстановить по крупицам историю своей деревни.

Некоторые из этих людей вернулись в родные края спустя много лет, как, например, библиотекарь Алла Калачёва, составитель книги «История Синей Николы», которая провела в этой деревне своё детство, а теперь создала там собственный частный музей.

А другие перебрались в Синюю Николу из больших городов, привлечённые красотой этого места, и только потом увлеклись историей людей, живших там раньше.

На презентации книги в библиотеке на Конной Алла Калачёва рассказала, что возрождение деревни Синяя Никола началось в 2005 году, когда туда приехали сёстры Дубровские – писатель Татьяна Дубровская и её сестра Ирина. Ведь их отец, Василий Васильевич Васильев, тоже был родом из этих мест. Интересно, что он всю жизнь вёл дневник, и его дневниковые записи о самых тяжёлых годах сталинской коллективизации вошли в книгу «История Синей Николы».

Сама Татьяна Дубровская сказала, что двадцать лет назад она и подумать не могла, о том, что храм в Синей Николе возродится и там будут и свой батюшка, и еженедельные литургии (настоятель этого храма отец Николай тоже приехал в Псков на презентацию книги «История Синей Николы»).

«Нужно верить, надеяться и ждать!» - напутствовала Татьяна Дубровская читателей библиотеки на Конной, которые тоже ни за что не хотят мириться с тем, что псковская глубинка вымирает, и на презентации книги не уставали восхищаться трудами подвижников Синей Николы.

Ещё одним важным человеком для Синей Николы стал историк Юрий Конов, который с 1998 по 2005-й год работал учителем в Анкудиновской школе в деревне Блясино рядом с Синей Николой. Он рассказал, какое впечатление на него произвели тогда ещё заброшенный храм Николая Чудотворца и деревенское кладбище со старинными надгробиями.

Юрий Конов, кроме того, познакомился с богатейшей коллекцией созданного при Анкудиновской школе народного музея, что и подвигло его заняться изучением истории этих мест. На презентации книги он заявил, что ему повезло стать свидетелем духовного возрождения Синей Николы, и что после того, как он начал писать историю этой деревни в лицах, он старается в каждый свой приезд туда открывать для себя что-то новое и надеется, что ему хватит этих открытий ещё на долгие годы.

Презентация книги «История Синей Николы» завершилась исполнением гимна храму этой деревни, слова для которого написала Татьяна Дубровская. После чего собравшиеся на презентацию читатели библиотеки на Конной заявили, что теперь непременно побывают в этой деревне и даже готовы помогать местным жителям её восстанавливать.

Тираж новой книги составляет всего 50 экземпляров, один из которых теперь есть в читальном зале библиотеки на Конной.

Источник: Псковская Лента Новостей
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