Культура

«В душевной атмосфере»: в Доме офицеров Пскова прошел концерт вокальной студии «Признание»

Народный самодеятельный коллектив вокальная студия «Признание» Дома офицеров города Пскова под руководством Аллы Стеренчук 25 января представил концертную программу «Волшебных звуков мир», сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме офицеров.

Фотографии: Дом офицеров города Пскова

Этот день совпал с Днем студента, который традиционно отмечается в России 25 января, и Днем памяти святой Татьяны. Для зрителей прозвучали мелодии русских композиторов и стихи русских поэтов, исполненные участниками студии.

Концерт стал настоящим праздником музыки и поэзии, подарив зрителям незабываемые эмоции, отметили организаторы.

В Доме офицеров Пскова напомнили, что в этот день принято совершать добрые дела, такие как помощь нуждающимся, кормление птиц и животных. В рамках проведения концерта был организован сбор средств для гуманитарной помощи участникам специальной военной операции.