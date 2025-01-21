Культура

Памятная выставка об архитекторе-художнике Ольге Аршакуни открылась в Пскове

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, в Псковском музее-заповеднике состоялось открытие знаковой выставки, посвящённой памяти псковского архитектора-художника, общественного деятеля и создателя мемориального музея-квартиры Юрия Спегальского — Ольги Аршакуни, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Как рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, это первая выставка из цикла, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего выставок будет пять.

«В Псковском музее-заповеднике есть стационарная экспозиция, посвященная этой великой теме – Великой Отечественной войне. И в этот особенный год, год 80-летия Величайшей Победы, мы решили, что будет логично и правильно расширить границы этой экспозиции .Так что сейчас музей Великой Отечественной войны, находящийся у нас, выходит за рамки того пространства, в котором обычно привыкли его воспринимать. И в течение этого года здесь будет пять тематических выставок, рассказывающих о войне, но в той степени, насколько мы сможем об этом рассказать», - отметила Светлана Мельникова.

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Содействие в подготовке выставки и музейных объектов оказал Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени Алексея Щусева и Государственный музей городской скульптуры города Санкт-Петербурга.

Куратором выставки выступил заведующий сектором новейшей истории исторического отдела — Илья Казанцев.

«У выставки, помимо меня, есть ещё два автора. Данная выставка посвящена не только блокаде Ленинграда, она посвящена замечательному человеку Ольге Константиновне Аршакуни. Пожалуй, в городе Пскове ее любят, знают и ценят очень многие специалисты и простые горожане», - заметил Илья Казанцев.

По его словам, выставка освещает не только войну, но и жизнь Ольги Аршакуни как выдающегося деятеля культуры.

«Мы будем говорить и шире, как о человеке, как о замечательном создателе мемориального музея Юрия Павловича Спегальского в городе Пскове, как о замечательном художнике-архитекторе и очень сильном и волевом человеке. Поэтому эта выставка, в первую очередь, не столько о блокадном Ленинграде, сколько о человеке, о женщине, о патриоте и о замечательном деятеле культуры Ольге Аршакуни», - добавил куратор.

Илья Казанцев также размышлял о том, как могла бы сложиться судьба архитектора, если бы не Вторая мировая война.

«Я думаю, что история Пскова изменилась бы совершенно точно. Война нанесла непоправимые потери этому городу... Возможно, мы бы видели большое количество зданий, реализованных в жизни и в Санкт-Петербурге, и в городе Пскове, и в других городах. Но, к большому сожалению, история сложилась именно так», - заключил он.

Выставка будет работать до 21 апреля.

Ольга Аршакуни — выдающийся архитектор и художник, чья жизнь была опалена событиями Великой Отечественной войны. Родившись в семье мастера кузнечного дела, она с ранних лет проявляла интерес к искусству и живописи. В 1931 году она поступила в Институт пролетарского изобразительного искусства в Ленинграде, а после его окончания была принята в Союз архитекторов СССР.

Однако судьба распорядилась иначе. В сентябре 1941 года немцы взяли Ленинград в кольцо, и жизнь Ольги Аршакуни навсегда изменилась. В начале 1942 года умерла ее дочь Лидия, а вскоре погиб муж Петрос Аршакуни. Могилу близких она так и не нашла.

Чтобы выжить, Ольга Аршакуни согласилась уступить свое место в стационаре Юрию Спегальскому. Эта встреча стала судьбоносной для обоих.

Война и блокада стали переломным моментом в жизни Ольги Аршакуни. Она получила специальное задание от правления Союза архитекторов СССР — оформить материалы, связанные с «Дорогой жизни» — знаменитой ледовой трассой, которая связывала Ленинград с Большой землей.

Ольга Аршакуни занималась подготовкой архитектурных материалов к предстоящей реставрации памятников Ленинграда, а также участвовала в создании выставки «Героическая оборона Ленинграда», которая впоследствии стала основой для будущего музея обороны Ленинграда.

В 1948 году Ольга Аршакуни второй раз вышла замуж за Юрия Спегальского. После освобождения Пскова он был назначен начальником областной инспекции охраны памятников и руководителем первой проектно-реставрационной мастерской. Ольга Аршакуни посвятила свои силы и талант Юрию Спегальскому, поддерживая его во всех начинаниях.

17 января 1969 года Юрий Спегальский скончался. После его смерти Ольга Аршакуни занялась систематизацией и популяризацией его творческого и научного наследия. В 1986 году в Пскове открылся мемориальный музей Юрия Спегальского, который стал возможным благодаря усилиям Ольги Аршакуни.

5 сентября 1991 года Ольги Аршакуни не стало. Ее жизнь была наполнена трагическими событиями, но она смогла сохранить силу духа и веру в искусство. Ее наследие продолжает жить в работах и исследованиях, посвященных истории и культуре Пскова и Ленинграда.