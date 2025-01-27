Культура

Картину Николая Майкова «Вакханка» представили в псковском музее

В парадном зале картинной галереи Псковского музея-заповедника появилась работа художника Николая Майкова (1794–1873) «Вакханка», созданная им в 1839 году. Полотно многие годы находилось в фондах и теперь, впервые за длительный период, представлено широкой публике в рамках постоянной экспозиции картинной галереи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«На картине из собрания Псковского музея-заповедника на темном фоне в ромбе изображена полуобнаженная юная женщина с запрокинутой головкой, украшенной виноградной лозой и листьями, ниспадающими на плечи. На миловидном юном лице играет легкая улыбка. В левой руке она держит чашу с вином – неизменным атрибутом праздника», – отметила старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Мария Проценко.

В нижней правой части картины можно увидеть подпись художника: «Н.Майковъ 1839 г.». Вакханка – это мифологический персонаж античного мира, называемый также Менада («безумствующая»), участница оргий, посвященных богу плодоносящих сил земли и виноделия Вакха. Во время такого праздника вино текло рекой, возбуждая и раскрепощая участников, рассказали в музее.

Николай Майков систематического художественного образования не получил, живописью занимался самостоятельно. Был воспитанником Кадетского корпуса, откуда в 1811 году был выпущен подпоручиком армии. Участник Отечественной войны 1812 года, был ранен во время Бородинского сражения. В 1821 году вышел в отставку в чине майора.

Художник пользовался покровительством императора Николая I. В 1835 году по распоряжению императора Совет Императорской Академии художеств дал Майкову звание академика за запрестольный образ в церковь Святой Троицы лейб-гвардии Измайловского полка.

«Занимаясь работами для храмов в Петербурге, в Москве и в провинции, Майков посвящал свои досуги исполнению картин на излюбленные им темы – изображения женских голов и нагих красавиц. Рисунок Майкова свидетельствуют о том, что, хотя он не прошел серьезной художественной школы, колорит его не лишен силы, гармоничен и отличается изящным правдоподобием», - отметили в музее.

Полотно будет экспонироваться в течение нескольких месяцев.