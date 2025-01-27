Культура

Студенты псковского колледжа познакомились с новинками короткометражного кино

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали активными участниками просмотра короткометражных фильмов в рамках проекта международного фестиваля «Дни короткометражного кино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, просмотры состоялись 22 и 27 января.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Студенты специальностей «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Фото- и видеотворчество» с большим интересом познакомились с работами молодых режиссеров, увлеклись новыми идеями, обменялись мнениями и опытом и наметили дальнейшие пути собственного творческого развития, отметили в колледже.

В учреждении добавили, что Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» – это конкурс для режиссеров малых форм. Впервые мероприятие состоялось в 2014 году по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. Мероприятия фестиваля проводятся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.