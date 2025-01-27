Культура

На уникальный краеведческий квест приглашает Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник представил специальный военно-патриотический проект «Была война, была Победа» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Сразу шесть уникальных культурно-просветительских мероприятий включены в проект. Например, краеведческий квест «Псков осаждён, но не сломлен», который в формате командной игры поможет школьникам узнать о повседневной жизни псковичей в период немецко-фашистской оккупации.

Участникам квеста предстоит отправиться в прошлое, в далёкий 1941, выставив стрелки больших командирских часов на тот роковой год, когда на псковскую землю ступил сапог вражеского солдата, рассказали в музее. В ходе квеста школьники:

вспомнят основные даты;

расшифруют шифрограммы с азбукой Морзе;

побывают в отряде партизан;

разгадают кроссворд;

буквально смоделируют линию обороны Пскова;

найдут на карте улицы, названные именами выдающихся земляков-героев, освобождавших город;

отыщут капсулу времени с постановлением о первоочередном восстановлении 15 старейших городов страны, в числе которых оказался и Псков.

Возрастное ограничение: 12+. Подробности по телефону: +7 (8112) 29-22-60.