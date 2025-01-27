Культура

Проект переноса Анастасиевской часовни в Пскове планируют доработать к лету

Проектные работы по переносу Анастасиевской часовни в Пскове могут завершить к лету этого года. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

«Сейчас речь идет только о проектировании, проект дорабатывается, он был в государственной экспертизе. Есть замечания, продолжаются работы по их устранению. Мы планируем к лету доработать проект. После завершения проектных работ, если будет решен вопрос финансирования, то можно начать работу. Сейчас я могу сказать только про проект», – рассказал Денис Василенко.

Напомним, первое упоминание часовни святой Анастасии на левом берегу реки Великой относится к 1710 году и связано с моровым поветрием, пришедшим из Прибалтики. Сохранившаяся постройка относится к 1911 году. Проект разработал известный архитектор Алексей Щусев. Маленькая часовня построена в традициях древней псковской архитектуры, расписана в 1913 году по эскизам знаменитого художника Николая Рериха. Живопись выполнил художник-реставратор Григорий Чириков.

Смотрите также Фрески Анастасиевской часовни в Пскове могут исчезнуть навсегда - эксперт

Часовню планируется перенести на 28 метров южнее.