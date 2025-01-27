Культура

Японский Новый год празднуют в Пскове. ФОТО

Мероприятие, посвященное традиционному японскому Новому году в эпоху Эдо (XVII-XIX веках) проходит в Доме Постникова в Пскове сегодня, 1 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Гости мероприятия узнают, когда и как японцы отмечают Новый год сейчас и как это происходило несколько веков назад. Также пройдет мастер-класс, на котором гости самостоятельно смогут «сделать» новое кимоно в технике оригами, ведь Новый год в Японии принято встречать обязательно в новом наряде.

Гостей угощают ароматным чаем, проводят приятную беседу и активности в восточном стиле.