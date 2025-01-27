Культура

В свет вышли две сказки Пушкина в переводе на эрзянский язык

В свет вышла книга с двумя сказками А.С. Пушкина в переводе на эрзянский язык. Об этом со ссылкой на информацию из различных собственных и открытых источников корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сотрудники которого пристально следят за пушкинскими книжными новинками.

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Как рассказали в музее, сборник увидел свет в Саранске, в Мордовском книжном издательстве. Он включает в себя две сказки: «Ёвкс калонь кундыцядо ды калнэде» («Сказка о рыбаке и рыбке») и «Ёвкс кулозь царевнадо ды сисем богатырде» («Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»). Перевод этих произведений был сделан основоположником эрзянской поэзии Ильёй Кривошеевым ещё в 30-е годы прошлого века, но опубликован не был, потому что поэт был репрессирован. По счастью, семья Ильи Кривошеева сберегла рукописи.

Сказки Пушкина на эрзянском языке изданы при финансовой поддержке администрации главы Республики Мордовия и правительства Республики Мордовия в рамках республиканского конкурса на издание социально значимой литературы, уточняет «Российская газета». В «Михайловском» уточнили, что язык эрзян — самоназвание эрзянь кель — один из трёх государственных языков Мордовии, наряду с мокшанским и русским. По данным базы Ethnologue в мире порядка 120 тысяч его носителей, из них в разных регионах России — 36 726 человек (по данным переписи 2010 года).

Руководитель музейной научной библиотеки Государственного музея-заповедника «Михайловское» Людмила Беляева также рассказала, что в фондах вверенного ей книжного собрания довольно много изданий с произведениями Пушкина в переводах на языки народов России и мира. Среди первых — книги на башкирском, карельском, корякском, ненецком, татарском, чувашском, многих других. Среди языков других государств, ожидаемо, чаще представлены языки народов бывшего СССР: азербайджанский, армянский, белорусский, латышский, литовский, таджикский, эстонский, проч., проч. Пушкина в переложениях для читателей дальнего зарубежья представляют книги на английском, китайском, немецком, японском, чешском, польском, etc.

Более всего в этом разделе михайловской научной библиотеки книг с переводами лирики Пушкина, а также его «Евгения Онегина», «Капитанской дочки», отдельных повестей из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (например, есть даже изданная в 1936 году в Ленинграде книга с «Метелью» и «Станционным смотрителем» на кораксийском, то есть на корякском языке).

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В музее, кроме того, напомнили, что богатейшее книжное собрание Пушкинского заповедника всегда открыто для жителей и гостей псковских пушкинских мест. Для того чтобы получить возможность работать в читальном зале научной библиотеки Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», достаточно написать соответствующее заявление на имя директора учреждения, Георгия Василевича.