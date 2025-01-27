Культура

Японский Новый год в псковском музее. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мероприятие, посвященном традиционному японскому Новому году в эпоху Эдо (XVII-XIX веках) прошло в Доме Постникова в Пскове сегодня, 1 февраля.

Гости мероприятия узнали, когда и как японцы отмечают Новый год сейчас и как это происходило несколько веков назад. Также прошел мастер-класс, на котором гости самостоятельно смогли «сделать» новое кимоно в технике оригами, ведь Новый год в Японии принято встречать обязательно в новом наряде. А еще был ароматный чай, приятная беседа, и активности в восточном стиле.

Подробнее о мероприятии - в фоторепортаже Анны Тягуновой.