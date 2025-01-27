Культура

Двухсотлетие выхода из печати первой главы «Онегина» отметили в «Михайловском»

Доктор филологических наук, академик РАО, главный научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) Наталья Михайлова поделилась с пушкиногорцами своими размышлениями о романе «Евгений Онегин». Встреча-лекция состоялась в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» и, как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, была посвящена 200-летию выхода из печати первой главы этой «энциклопедии русской жизни» (определение Виссариона Белинского).

Из иллюстраций Юрия Игнатьева к «Евгению Онегину». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что именно здесь, будучи в ссылке в псковском родовом имении, Пушкин решился эту главу публиковать, и брат Лёвушка отвёз рукопись в столицу. «Первоначально Пушкин не собирался печатать свой роман. Он задумал его как сатирическое изображение общества и был уверен, что цензура не пропустит его, — читаем в «Путеводителе по Пушкину», автор которого — известный теоретик стиха и текстолог, исследователь творчества Пушкина, Борис Томашевский. — Но впоследствии замысел сильно изменился и печатание его оказалось возможным. Пушкин стал издавать роман главами. Первая глава вышла в свет 15 февраля 1825 года».

Среди прочего, в ходе своей лекции Наталья Михайлова предложила сделать ряд сравнений и предположений. Например, вспомнив историю о не единожды случавшихся слухах о скоропостижной смерти дяди и первого поэтического наставника Александра Пушкина — Василия Пушкина, она предложила сравнить дядю поэта с подробно описанным в первой главе деревенским дядей главного героя (его, напомним, Евгений, приехав в деревню «…нашел уж на столе, / Как дань готовую земле»). Или поразмыслить об «истории происхождения» некоторых эпизодических персонажей «Онегина», например, гостей Лариных на балу к Татьяниному дню. Среди них пушкинского Буянова, невольно ставшего «первопричиной» дуэли Онегина и Ленского, а после сватавшегося к Татьяне (об этом мы знаем из рассказа матери главной героини), и Буянова — героя «Опасного соседа», автором которого был Василий Пушкин. Появление этого персонажа в «Онегине» Наталья Михайлова считает знаком признания высоких достоинств Александром Пушкиным литературных достоинств поэмы «Опасный сосед»: «…это же очень комплиментарно: он поставил Буянова в один ряд со Скотиниными — героями Фонвизина...».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Говоря далее о таких, условно скажем, ссылках в «Онегине», открывающихся даже при «расшифровке» пофамильного списка гостей в «бальной главе», филолог позволила себе «некоторое отступление»: «Я не знаю, как вас, но меня в средней школе совершенно потрясла таблица Менделеева. Я увидела в этой системе высочайшее создание человеческого гения. Самым удивительным были [оставшиеся на момент создания периодической таблицы химических элементов] «пустые» клеточки — потом были открыты новые элементы, и все они заняли свои места в этих клеточках. Ну так вот, с моей точки зрения, «Евгений Онегин» — это тоже система, но система художественная, где все абсолютно сгармонировано. Как он это делал, я не знаю. Я только поражаюсь гением Пушкина».

Напомним, что Наталья Михайлова — давний друг и соратник музея-заповедника «Михайловское». Не далее, как на последних по времени августовских Михайловских Пушкинских чтениях она презентовала в Святогорье проект своей экспозиции «Сон Татьяны». Принято считать, что этот фрагмент, включённый в пятую главу романа (написана в Михайловском в 1826 году) — композиционная вершина произведения.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» особо отметили, что лекция-встреча с Натальей Михайловой прошла под знаком двухсотлетия пребывания поэта в псковском родовом имении в период его так называемой северной ссылки. Так или иначе эта дата будет определять и другую деятельность музея в предстоящие полтора года.