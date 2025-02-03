Культура

Изборский музей бесплатно примет часть гостей 5 февраля

Традиционная акция, в рамках которой некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить музей-заповедник, пройдёт в Изборске 5 февраля, в первую среду месяца, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

На бесплатное посещение музея в первую среду месяца имеют право несовершеннолетние граждане и студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также пенсионеры.

Бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, многодетные семьи, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, участники СВО и их семьи. Кроме того, бесплатно пройти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и международной организации музеев (ИКОМ).

Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность посетителя к льготной категории.