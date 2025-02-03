Культура

Хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в «Михайловском» расскажет псковичам о военных страницах истории этого памятника

Сотрудник Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», один из лучших лекторов и экскурсоводов Пушкинского заповедника, хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Свято-Успенском Святогорском монастыре Андрей Васильев в ближайший четверг, 6 февраля, прочтёт лекцию для жителей и гостей Пскова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, тема встречи в преддверии 80-летия Победы — история некрополя в годы Великой Отечественной войны. Лекция-беседа состоится в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева (ул. Труда, 20), пройдёт в рамках музейного проекта «Пушкин и его друзья».

Могила поэта. У ограды лежат мины. Государственная Чрезвычайная комиссия, 1944. Из фондов «Михайловского».

«В годы войны и оккупации многие монастырские строения серьезно пострадали, — рассказывает Андрей Васильев. — Некоторые, как, например, Никольский храм, были полностью разрушены. Сердце монастыря — Успенский собор — устоял и был восстановлен в первые же послевоенные годы. В 1949 году здесь даже открылась экспозиция, посвящённая истории храма. То, что территория заповедника, в том числе и Святогорского монастыря при отступлении была заминирована противником, сапёров-красноармейцев не удивило — это обычная тактика войны. Удивило то, как именно это было сделано. В холм, на котором находятся могила Пушкина и Успенский собор XVI века, был заложен заряд такой силы, что взрыв оставил бы от исторических памятников лишь воронку. Но лейтенант Андрей Новиков со своими солдатами произвёл марш-бросок на территорию монастыря до того, как подошли основные силы, и не дал привести в действие заряд из фугасов, заложенных в глубине холма».

В музее-заповеднике сейчас хранится деревянная дощечка с предупреждающей надписью: «Могила А.С. Пушкина заминирована. Входить нельзя. Ст. лейтенант Старчеус». Хранят в фондах «Михайловском» и другие многочисленные кино-, фото- и документальные свидетельства тех лет. Экспозиции, экскурсии, лекции и другие музейные акции, подготовленные с использованием этих материалов, неизменно вызывают глубочайший интерес у гостей заповедника.

На лекцию Андрея Васильева «К 80-летию Победы. История некрополя Ганнибалов — Пушкиных в годы Великой Отечественной войны» ждут псковичей и гостей областного центра: специалистов туристического кластера, педагогов, студентов, школьников, всех, кому небезразлична история России.

Начнут встречу в 12.00, уточнили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».