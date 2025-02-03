Культура

Сотрудник псковского музея представил исследование о кожаных изделиях на конференции в Новгороде

Научный сотрудник отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника Дмитрий Добрин принял участие в XXXIX научной конференции «Новгород и Новгородская земля. История и археология», прошедшей на базе Новгородского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Дмитрий Добрин представил исследование «Кожаные кошельки и сумки из археологических раскопок в городе Пскове», в рамках которого были описаны, датированы и классифицированы кожаные изделия, хранящиеся в фондах археологии псковского музея. Результаты работы планируется опубликовать.

Конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология» ежегодно собирает специалистов для обсуждения результатов полевых исследований и новых достижений в области археологии. В этом году участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова и других российских городов представили 54 доклада.