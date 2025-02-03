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Культура

101 год со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова празднуется 5 февраля

05.02.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

101 год со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова празднуется сегодня, 5 февраля.


Фото: Тelegram-канал главы администрации Великих Лук Андрея Беляева 

5 февраля 1924 года родился рядовой Герой Советского Союза - Александр Матросов.

Согласно официальной версии, Александр Матвеевич Матросов родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославе (ныне Днепр). В раннем детстве он остался без родителей, поэтому его детство прошло в детских домах в Ивановском и Мелекесском районах Ульяновской области.

В 14 лет за кражу государственного имущества его отправили в режимную колонию в поселок Ивановка. После окончания школы Александра направили в Куйбышев на вагоноремонтный завод в качестве формовщика. Однако юноше не нравилась эта работа, и вскоре он сбежал. За нарушение паспортного режима Александра осудили по статье 192 УК РСФСР, приговорив к двум годам лишения свободы. Его направили в Уфимскую детскую трудовую колонию, куда он прибыл 21 апреля 1941 года. В этом учреждении он тоже не собирался смиряться с приговорами — в конце апреля была раскрыта группа несовершеннолетних заключенных, готовившихся к побегу, среди которых оказался и Матросов. Однако за попытку бегства тогда был осужден лишь организатор.

До марта 1942 года Александр работал учеником слесаря, затем стал помощником воспитателя и был избран председателем центральной конфликтной комиссии колонии. С началом Великой Отечественной войны он несколько раз направлял письменные обращения с просьбой отправить его на фронт.

В сентябре 1942 года Александр Матросов был призван Кировским райвоенкоматом города Уфы в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Сначала его направили на учебу в Краснохолмское пехотное училище, но вскоре большинство курсантов отправили на Калининский фронт. Там Матросов служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина (в дальнейшем — 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й гвардейской стрелковой дивизии). Он был избран группкомсоргом и назначен агитатором взвода.

В середине февраля 1943 года 91-я бригада переместилась из Тверской области в Псковскую и 25 февраля вступила в бой.

Бой у деревни Чернушки, расположенной в Локнянском районе Калининской области, был тяжелым. 27 февраля 1943 года батальон, в котором служил Александр Матросов, столкнулся с тремя ДЗОТами с пулеметами. Два из них удалось уничтожить с помощью противотанковых ружей, гранат и других огневых средств, но третий оставался недосягаемым, и подавить его издалека не получалось. Александру Матросову удалось взять инициативу на себя и совершить рискованный бросок вперед под огнем противника. Ему удалось бросить две гранаты в ДЗОТ, но даже это не остановило пулемет, который продолжал стрелять по атакующему батальону. Тогда Матросов бросился на амбразуру, прикрыв её своим телом, что дало его товарищам необходимое время для успешного наступления на немецкую позицию.

Героя похоронили в деревне Чернушки, а в 1948 году его останки перезахоронили в городе Великие Луки.

Теги: #память #80-летие победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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