Культура

«Холодное мерцание космоса» наблюдали студенты псковского колледжа

Выставка инсталляций студентов Псковского областного колледжа искусств имени Николая Римского-Корсакова «Холодное мерцание космоса» проходит в мультиформатном «Пространстве купца Лапина», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Творческое взаимодействие студентов специальностей «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» с арт-пространством было организовано в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», основанного на новой модели практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям, направленной на максимальное приближение условий подготовки обучающихся колледжей и техникумов к реальным условиям производства.

На выставке студенты познакомились с творениями Игоря Иванова, художника и архитектора из Санкт-Петербурга. Автор создает уникальные работы в технике, напоминающей направление ресайклинга (от английского recycling — «переработка отходов»). В своих произведениях он широко использует вторичное сырье от бытовой и электронной техники. «Это позволяет не только создавать фантастические иллюзии из мира космоса, но и творчески перерабатывать отжившие свой век материалы. Экспозиция сопровождается авторским свето-звуковым шоу, переносящим гостей иллюзиона в фантастический мир космоса», - рассказали в колледже.

Руководитель специальности «Дизайн» Татьяна Сайгушкина и управляющий партнер «Пространства купца Лапина» Дмитрий Ерошкин обсудили возможности сотрудничества и совместной реализации творческих проектов.