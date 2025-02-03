Культура

Хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных прочел лекцию для псковских экскурсоводов и библиотекарей

Сегодня, 6 февраля, в псковской библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева состоялась лекция-беседа «К 80-летию Победы. История некрополя Ганнибалов — Пушкиных в годы Великой Отечественной войны». Её для работников туристической отрасли, сотрудников учреждений культуры города и всех желающих прочёл Андрей Васильев — один из лучших лекторов и экскурсоводов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», хранитель некрополя поэта и представителей его рода в Свято-Успенском Святогорском монастыре в посёлке Пушкинские Горы.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, лекцию, которая была бесплатна для слушателей, посетили порядка сорока человек. Участники встречи задали Андрею Васильеву очень много вопросов, причём все без исключения — по существу и предметно, демонстрируя неподдельные интерес и знание темы.

В музее отметили, что лекция хранителя некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Пскове прошла в преддверии Дней памяти поэта, уточнив, что основная и в нынешнем году чрезвычайно насыщенная программа к этой траурной дате запланирована в самом Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в Пушкиногорье.