Культура

На «краеведческое рандеву» к 85-летию графика Валентина Васильева приглашают псковичей

Псковская библиотека «Диалог» приглашает в воскресенье на «краеведческое рандеву», посвящённое 85-летию псковского графика, основателя Детской художественной школы Пскова Валентина Васильева, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Участники этого мероприятии из цикла «Встречи тёплых сердец» будут рассказывать о жизни и творчестве художника, поговорят о том, как псковичи сегодня сохраняют память о Валентине Васильеве и что можно ещё сделать для того, чтобы город не забывал этого человека.

Писательница Валентина Алексеева также поделится с собравшимися историей создания рассказа «Визит».

Встреча пройдёт по адресу: Псков, улица 1-я Посёлочная, дом 15. Начало в 15.30.

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Напомним, что Валентин Васильев родился 9 февраля 1940 года в Пскове. Его мать погибла в 1943 году во время бомбардировки. В 1944 году он вместе с сестрой, тётей и бабушкой смог сбежать из поезда, в который фашисты перед отступлением из Пскова погрузили заключённых концлагеря в Крестах, чтобы перевезти их в концлагерь Саласпилс под Ригой.

В 1958 году Валентин Васильев поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. В 1967 году, в возрасте 26 лет, был принят в Союз художников СССР.

Он делал экслибрисы Семену Гейченко, Михаилу Дудину, Евгению Нечаеву, Льву Малякову, Владиславу Алешину, Валентину Курбатову. Его работы можно найти и в Финляндии, и в странах Балтии. Последний свой экслибрис в 1986 году Валентин Васильев сделал для космонавта Георгия Гречко.

Первые свои линогравюры Валентин Михайлович создал в 1965 году. Он использовал авторскую технику работы с линолеумом, создавая иллюстрации к историческому сборнику Ивана Ларионова «Легенды Псковщины». После появились серии работ: «Каменная летопись Пскова», «Памятные места Псковщины», «Ленинские места Псковщины», «Псков - город-воин», «Новый Псков».

Поэт Михаил Дудин писал про линогравюры Валентина Васильева, посвящённые Пушкинским Горам: «Вглядитесь в его гравюры. В них присутствует сам воздух, сам свет, сама прелесть как бы остановленной в своем движении природы».

Всю жизнь художник прожил в Пскове. Сначала он вел студию-кружок в доме детского творчества, а потом в общеобразовательной школе №2 для занятий искусством было выделено два класса. Так в Пскове была создана детская художественная школа, которой Валентин Васильев руководил много лет. Из неё вышли такие известные псковские художники как Игорь Иванюк, Игорь Макеев, Александр Шершнев.

Благодаря Валентину Васильеву в Пскове образовалась целая плеяда художников-графиков, которые, как и он, увлеклись линогравюрой.

Работы Валентина Васильева включены как образцовые в учебники для студентов-художников. Его произведения выставлялись не только в СССР, но также в Чехословакии, Болгарии, Италии, ГДР, Польше, Финляндии.

В музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» создан фонд Валентина Васильева, его гравюры по-прежнему участвуют в российских и зарубежных выставках.