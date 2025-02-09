Культура

«Мир детства в искусстве» покажут юным псковичам 16 февраля

Новое занятие из цикла «Путешествие по Картинной галерее для опытных путешественников» (8+) от Псковского музея-заповедника «Мир детства в искусстве» состоится 16 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Каждое занятие – знакомство с шедеврами Псковской картинной галереи по определенной теме в форме увлекательной беседы с элементами игры и дополнительным творческим заданием. Будем смотреть, общаться, придумывать и рисовать! А проводником в мир прекрасного станет опытный путешественник и истинный любитель искусства ворон Марк», - рассказали в музее.

Тема предстоящего занятия – мир детства.

Начало 16 февраля (воскресенье) в 11:30. Адрес: Картинная галерея (улица Некрасова, 7).

Обязательная предварительная запись. Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.