Культура

Картинная галерея псковского музея и Поганкины палаты закрыты на выходной

Выходной день проходит на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Выходной день объявлен на следующих объектах Псковского музея-заповедника:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

Музей-квартира В. И. Ленина;

Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

Музей-усадьба С. В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Но в этот день псковичи и гости региона могут посетить: