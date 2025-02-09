Картинная галерея псковского музея и Поганкины палаты закрыты на выходной

Выходной день проходит на некоторых объектах Псковского музея-заповедника 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Выходной день объявлен на следующих объектах Псковского музея-заповедника:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
- Музей-квартира В. И. Ленина;
- Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С. В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
Но в этот день псковичи и гости региона могут посетить:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох»;
- Двор Постникова, где вас ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове»;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровскую башню.