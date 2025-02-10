Культура

Выставка «Дай приказ рукам. Поторопи пальцы» откроется в музее-усадьбе народа сето в Сигово

В музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского муниципального округа состоится открытие выставки под названием «Дай приказ рукам. Поторопи пальцы», посвященной традиционным ремеслам уникального финно-угорского этноса, сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборскиом музее-заповеднике.

Экспозиция представит посетителям старинные прялки и другие инструменты для ручного прядения нитей, которыми пользовались сето на протяжении веков.

Как рассказали в музее, прялка занимала особое место в жизни каждой семьи сето. Поскольку многие из них занимались разведением овец, в домах изготавливали не только льняную, но и шерстяную пряжу, которая использовалась для создания варежек, поясов и знаменитых «боговых полотенец». Наличие большого количества вязанных и тканых изделий считалось символом богатства и благополучия.

Одной из интересных традиций народа сето было вручение прялки девушке в качестве подарка. Это символизировало уважение к её труду и трудолюбию. Также существовала старинная свадебная традиция, согласно которой невесты, направляясь в дом жениха, проходили мимо женщин с прялками и вязанием, что демонстрировало мастерство хозяйственных дел в семье.

На выставке посетители смогут внимательно изучить различные виды прялок, а также узнать об особенностях их использования. Экскурсии будут проводиться дважды в день: в 11:00 и 14:00. Для записи на экскурсию, мастер-класс или участие в интерактивных программах музея необходимо обратиться по телефону: 7 (921) 002-31-76.