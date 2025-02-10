Культура

Фильм экс-фотокорреспондента ПЛН показали в Индии

Фильм псковского режиссера, экс-фотокорреспондента Псковской Ленты Новостей Андрея Буянова «На ощупь» показали в индийском городе Гоа, об этом режиссер рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фотографии предоставил Андрей Буянов

«Это было самое насыщенное и продолжительное обсуждение фильма. В течение целого часа зрители задавали вопросы, аплодировали и благодарили за искреннюю и трогательную историю. Также был показан фильм о фильме», - рассказал Андрей Буянов.

Фильм «На ощупь» невозможно посмотреть в Интернете, режиссер объясняет это тем, что только на живых показах можно полноценно проникнуться картиной. «Фильма в Интернете нет и, честно говоря, публиковать кино в Интернете — это не очень интересная история. Я прекрасно понимаю режиссеров, которые отказываются публиковать свои фильмы на стриминговых площадках и настаивают на том, чтобы фильмы показывали именно в кинотеатрах», - поделился Андрей Буянов.

Он пояснил, что «это другой опыт восприятия фильма», когда есть возможность посмотреть его на большом экране, с хорошим звуком.

«Сюжет держится в большом секрете, там завязывается интрига, которая развязывается только в самом конце фильма. Для меня в этой истории главное, что очень важно слушать свое сердце, свои ощущения, свою интуицию, потому что они знают гораздо больше, чем наша голова, чем наш ум», - подчеркнул режиссер.

Также Андрея Буянов поделился, что этот показ был посвящен его погибшему другу: «Этот показ я посвящаю памяти моего друга, большого профессионала и звукорежиссера этого фильма Руслана Глущенка».

Отметим, что ранее, до показа, улицы Гоа наполнились афишами предстоящего мероприятия.

По словам автора картины, мероприятие проходило в местном кафе, где часто показывают русское кино.

В беседе режиссер отметил, что сейчас путешествует по миру. Возможно, этот показ в Индии не будет единственным показом за рубежом.