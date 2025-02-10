Культура

Псковичи стали призёрами всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре в Пензе

Ученики Детской музыкальной школы №1 имени Николая Римского-Корсакова города Пскова приняли участие в VIII Всероссийском конкурсе исполнителей на классической гитаре «Гитара.ru», который проходил в городе Пенза с 7 по 8 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей руководители школы.

«Конкурс собрал талантливых музыкантов со всей страны, а профессиональное и дружелюбное жюри, состоящее из известных гитаристов Александра Виницкого, Олега Киселёва, Ольги Одриной и Владимира Маркушевича, оценивало выступления участников», - отметили в музыкальной школе.

Ученики преподавателя по классу гитары Елены Рошки, педагога высшей квалификационной категории, показали высокие результаты, завоевав множество наград. В группе А (возраст до 9 лет включительно) Хазов Дмитрий стал лауреатом 3-й степени, Семён Столов – лауреатом 2-й степени, а Алиса Лютая заняла первое место. В возрастной группе В (10–12 лет) Даниил Никитин, Ольга Нефедина и Василий Вагин получили звание лауреатов 3-й степени. Среди старшей группы С (13–16 лет) Павел Шапошников и Павел Разин стали дипломантами 1-й степени, Мария Козловская и Елизавета Слёзкина удостоились звания лауреатов 2-й степени.

Кроме того, коллективные выступления также принесли успех нашим музыкантам: дуэт «Счастливая парочка» и ансамбли «Счастливчики» и «Плесков» стали лауреатами 1-й степени. Ансамблю «Плесков» даже был присужден Гран-при конкурса, включая ценные подарки – четыре гитарных чехла и бесплатное участие в гитарной школе А.Виницкого.

Особо стоит отметить, что Алиса Лютая и её преподаватель Елена Рошка были отмечены специальными призами от региональной общественной организации «Союз музыкальных деятелей Пензенской области». Елена Рошка получила награду за преданность профессии и педагогическое мастерство.

Помимо участия в конкурсе, ребята смогли познакомиться с культурными достопримечательностями города Пензы. Они посетили Дом Мейерхольда и «Музей одной картины», а также расписали абашевские игрушки-свистульки, ставшие своеобразным брендом региона.

«Эта поездка стала очередным успешным этапом в серии профессиональных путешествий учащихся ДМШ №1 имени Римского-Корсакова, ведь за последние пять лет они побывали в таких городах, как Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Пятигорск, Великий Устюг, Тула, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь и теперь Пенза», - заключили в школе.