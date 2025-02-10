Культура

Книжные обложки работы Билибина, Бакста и Кустодиева готовят к показу в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» готовят к открытию выставку «Книжная обложка в творчестве художников объединения “Мир искусства“».

Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, материалы для новой выставки прибыли в Святогорье из Новгородского музея-заповедника. Это 76 экспонатов, среди которых книжные обложки, созданные выдающимися мастерами, самыми значительными художниками Серебряного века — такими, как Иван Билибин, Натан Альтман, Лев Бакст, Борис Кустодиев, Евгений Лансере, Анна Остроумова-Лебедева, Константин Сомов. Всего в каталоге новой выставки 14 имён, одно другого известней.

«Иллюстративная работа этих мастеров сыграла главную роль в процессе формирования культуры книги в России в начале ХХ века, — рассказали в музее-заповеднике. — О книге в её целостности, как о совершенно особом явлении культуры и искусства в это время размышляют и сами художники (Александр Бенуа, Владимир Фаворский), и видные историки искусств (Эрих Голлербах, Алексей Сидоров, Георгий Брылов). На книжной выставке во Флоренции в 1922 году и на Международной выставке современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м новые тенденции в развитии книжного дизайна в России были встречены с большим интересом. Многие издания, увидевшие свет в молодой советской стране, тогда были отмечены дипломами и медалями».

В экспозиции, где представлены образцы обложек 1907—1927 годов, можно проследить, как меняется язык книжной графики, отметили в музее: «В самые тяжелые для страны, 1918—1921 годы издания немногочисленных книг отличаются особой утонченностью, по инерции отражая художественные вкусы предшествующей эпохи. С 1922 года над обложкой работают практически все крупнейшие графики, которые были связаны ещё с дореволюционными издательствами, а, кроме того, представители новых направлений в изобразительном искусстве. Постепенно язык обложки становится проще, доступней для новой аудитории, на которую были рассчитаны основные массовые издания. При этом он не становится менее интересным».

Как конкретизировали в Пушкинском заповеднике, выставку «Книжная обложка в творчестве художников объединения “Мир искусства“» из Великого Новгорода, разворачивают в научно-культурном центре учреждения (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь с 15 февраля до 10 июня, так что познакомиться с ней смогут даже многочисленные гости традиционного Пушкинского праздника поэзии (Дней русской поэзии и культуры) в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».