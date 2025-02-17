Культура

«Изборские истории» с Александром Донецким: Живая икона патриотизма, выставочный проект «Крепость» и конкурс детского рисунка

Представляем одиннадцатый выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Темы выпуска:

Живая икона патриотизма. Как музей создает образ Родины.

Во имя Великой Победы. К Дню защитника Отечества в Изборске откроется выставка «Крепость».

«В ней есть душа, в ней есть свобода». Музей-заповедник «Изборск» приглашает к участию в конкурсе детского экологического рисунка «Берегите природу».

Что значит «Изборск – живая икона патриотизма»? Это не просто заголовок, рекламный слоган или дефиниция. «Икона патриотизма» звучит немного пафосно, но в жизни есть вещи и явления, которые как раз и требуют патетики, воодушевления, особо сильной эмоции. Это прежде всего искусство, которое просто невозможно без чувств, и поэтому на самом деле в этом определении все слова стоят на своем месте: Изборск – действительно живая икона патриотизма. Здесь всё предельно точно и верно, не прибавить, не убавить.

Слово «икона» изначально означает просто изображение, образ, подобие, картинка. И вместе с тем икона – это предмет поклонения, некоего культа. В обывательском, привычном словоупотреблении мы часто, не задумываясь, используем такие расхожие выражения как «икона стиля», «икона авангарда», допустим, или «икона поп-арта»; эти устойчивые выражения широко и прочно вошли в язык, не только в русский, но и в европейские языки, например, в английский.

Но это, что называется, обычный, «профанный» уровень использования слова, тогда как существует и другое измерение слова, связанное с религией и церковью. Мы знаем, что в христианстве икона имеет сакральный смысл, поскольку не просто изображает Бога, лица или события библейской истории, но имеет символическую природу, то есть через икону мы обращаемся напрямую к Богу, общаемся с ним, осуществляем связь. Если, конечно, верим.

В этом истинное назначение иконы в храме или вне его: через икону мы осуществляем связь с Божественным миром, с Царствием Небесным. Люди молятся иконам, то есть Богу и своим святым, и Бог помогает людям. Так вот, когда мы говорим, что Изборск суть икона патриотизма, то, конечно, понимаем, что это такая красивая метафора, художественный образ, но одновременно это именно тот случай, где слова полностью соответствуют вещам.

Опять же, слово «патриотизм» – всем понятно без перевода, это любовь к Отчизне, то, без чего немыслим ни один нормальный человек. Патриотизм есть везде, и везде он свой. Патриотизм есть у англичан, немцев, французов, американцев, индусов, японцев и так далее. Разумеется, есть он и у нас, русских. Чувство естественное и интимное, рождающееся в детстве, начинающееся как любовь к родителям, к родным местам, и постепенно, в процессе взросления, вырастающее до любви и уважения ко всей стране.

Вроде бы в этом нет ничего удивительного, и в то же самое время, оказывается, что это чувство необходимо воспитывать и прививать. Еще с советских времен (да и не только с советских) в язык вошло расхожее выражение «патриотическое воспитание». Получается, что чувство любви нужно воспитывать? Но здесь нет никакого противоречия. Ведь «воспитывать» и означает именно «питать, вскармливать, напитывать».

Питание и воспитание – слова однокоренные. И если мы с детства напитываемся родным языком, народными сказками, наследием родной литературы, то вот так и возникает любовь к Родине. Она безусловна, как любовь ребенка к матери и отцу, но, с другой стороны, мы живем в очень сложном апокалиптическом мире, который постоянно ставит нас перед выбором, – иногда экзистенциальным, то есть таким, от которого зависит само существование всей страны: нас самих, народа, государства. И тогда мы понимаем, насколько всё это оказывается важным и актуальным, особенно в наши непростые дни.

Таким образом, патриотизм – это тоже своего рода «религия», осуществление связи, только не с Богом, а с Родиной, Отчизной, с землей предков. А как мы эту связь осуществляем? Через историю, через язык, через культуру. А значит, и через образы.

И вот тут и является наш Изборск, своего рода идеальный образ, совершенное изображение, воплощение Святой Руси. Попадая в Изборск, мы как раз и оказываемся на Родине, в этом смысле музей – воистину храм, икона, внутри которой актуализируется всё: и прошлое, и настоящее, и будущее.

Вот, как-то так он возник, наш Изборск, сквозь века, в этом уникальном природном ландшафте, сохранился и преумножился, стал музеем, сначала народным, краеведческим, теперь – федеральным. И он – живой, дышащий природой и историей, настоящий, это не придуманные кем-то искусственные декорации, как в луна-парке, а подлинный средневековый город, жители которого веками стояли на страже родной земли и большой бескрайней России.

Изборский музей питает, воспитывает, каждодневно осуществляет то самое патриотическое воспитание людей разного возраста, потому что именно такие места, как Изборская крепость, пробуждают у посетителей гордость за свою страну, ее историю и культуру. И, конечно, важно, чтобы чувство сопричастности Родине пробуждалось у человека как можно раньше, – с самого детства.

Именно поэтому своего рода инновацией, особым направлением музейной работы стало создание в музее-заповеднике «Изборск» детского центра. Вот буквально на днях в выставочном зале закрылась наша выставка «Изборск – открытый город», и большой частью выставочной программы как раз и была работа с детьми. Работали детская интерактивная площадка «Археологическая песочница» и детская интерактивная программа «Летопись древнего города Изборск». Выставка «Реальность волшебства» в значительной части тоже была обращена к детям, к воспитанию у них чувства прекрасного. Как раз накануне историческая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» вернулась в Дом купца Анисимова. И обе детские программы сохраняются, как и многочисленные музейные мастер-классы.

Нельзя не сказать и том, что один раз в квартал наш музей проводит акцию «Музейная неделя», инициированную Министерством культуры России. Суть акции в том, что участники Специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить музей и экскурсию «Крепость на горе Жеравьей». И это тоже неотъемлемая часть духовного воспитания, которое начинается в детстве и продолжается всю дальнейшую жизнь.

Наверное, можно жить и без Родины… Но что это будет за жизнь? Если вас одолевают сомнения, если вы вдруг лишились веры, душевного спокойствия, я советую: приезжайте в Изборск! Напитайтесь красотой, энергией и силой. Вкусите даров истории. Прикоснитесь к чудодейственной иконе Изборска, к его священным камням и стенам, к святым источникам. Отдохните душой. Авось, и… отпустит. А если всё у вас хорошо, – всё равно приезжайте! И возьмите с собой детей. Чтобы Изборск и чувство Родины всегда были с ними.

А я продолжаю. 20 февраля в выставочном зале музея-заповедника откроется выставка «Крепость», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, на которой будут представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова; картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.

Нельзя объять необъятное, и в коротком анонсе я, конечно, не могу рассказать обо всех художниках, надеюсь, сделать это в наших следующих выпусках, а сейчас, поскольку проект не только масштабный, но и межмузейный, представлю музеи, которые принимают участие в выставке.

Белгородский государственный художественный музей был открыт в 1983 году; основу его музейных фондов составляют произведения отечественного изобразительного искусства ХХ века, преимущественно – советского периода. Для выставочного проекта «Крепость» музей представил живописные работы, которые, отражая святую для каждого русского человека тему военного лихолетья, вместе с тем многопланово и широко выражают духовно-нравственные идеалы нашего народа.

На полотне «Горький хлеб» участника Великой Отечественной войны, Заслуженного художника РСФСР Алексея Михайлова увековечены самые первые дни войны, когда черные клубы дыма заслоняли небо, а оставшиеся в деревнях старики и дети не могли спасти урожай.

Картина Евгения Редько «Наше военное детство» переносит зрителя на военный тыловой завод. Яркий свет лампы выхватывает фигуру девочки-подростка, стоящую на дощатом ящике у конвейера. Сосредоточенность девочки на выполняемой работе дает ощущение уверенности в крепости её духа, веры в то, что и её детский труд приближает Победу.

На холсте «Родительский дом» Валерия Мазурова, родившегося в 1943 году в Курске, запечатлен момент возвращения солдата: вчерашний фронтовик с орденом Отечественной войны и медалью «За отвагу» вернулся в отчий дом, где его встречает лишь девушка, – возможно, сестра, жена или невеста, – родители не дожили до Победы. Герои грустят, но солнечный свет, радостно проникая в окна, вселяет надежду всем, кто прошел войну и выжил.

А вот работа «24.02.2022» современного живописца и графика, члена Союза художников России Сергея Голубова, родившегося в 1961 году в Щебекенском районе Белгородской области, напрямую обращена к событиям раннего утра 24 февраля 2022 года. Картина передает момент начала специальной военной операции на границе Белгородской области с Украиной и выражает тревоги мира, которыми живут сегодня белгородцы. Работа была показана на выставке-конкурсе в области изобразительного искусства «Прохоровское поле» в 2022 году и вошла в число финалистов.

Витебский областной краеведческий музей – один из старейших на территории Республики Беларусь, был создан в 1924 году. Стремительное наступление немецких войск летом 1941 года привело к тому, что большая часть музейного фонда осталась в Витебске и бесследно исчезла во время оккупации, которая длилась с 11 июля 1941 по 26 июня 1944 года. Город был разрушен более чем на 93%. Из 180 тысяч горожан, живших в Витебске до войны, после освобождения осталось всего 118 жителей. Вскоре после освобождения города от оккупантов началось восстановление Витебского музея.

Дмитрий Кузьмич «Страж», 2024

В братской Белоруссии нет ни одной семьи, по судьбе которой не прошлась бы война. Жители Витебщины с честью выдержали суровое испытание и внесли значительный вклад в Победу над фашизмом. Они мужественно сражались с захватчиками на фронтах, в партизанских отрядах и в рядах подполья, проявили трудовой героизм в годы послевоенного строительства. Для выставки «Крепость» отобраны работы, в которых трагедия военных лет и радость Победы получили наиболее полное отражение.

Анатолий Ковалев «Победители», 2006

Экспозиция Витебского музея познакомит зрителей с художественными произведениями, созданными несколькими поколениями белорусских художников: художников-фронтовиков представят работы Валентина Бармина и Анатолия Ковалева; «детей войны», заставших оккупацию, утраты и разорение военных лет, – произведения Владимира Кухарева и Владимира Хрусталева; художников, родившихся в послевоенные годы, – работы Александра Гвоздикова, Михаила Концевого, Олега Сковородко и Дмитрия Кузьмича. Еще раз приглашаю всех на открытие выставки, которое состоится 20 февраля в выставочном зале музея-заповедника.

И я завершаю. Очень важным объявлением. Дорогие юные друзья музея-заповедника «Изборск»! Если вы не равнодушны к судьбе Изборского края, к его уникальной и девственной чистоте, если желаете выразить свою искреннюю любовь к родным просторам и далям, – приглашаем принять участие в конкурсе детского экологического рисунка «Береги природу», который будет проходить с февраля по 31 марта 2025 года.

Из трех предложенных номинаций выберите одну, – понравившуюся: 1) «Редкие животные и растения Изборско-Мальской долины»; 2) «Нет весенним палам»; 3) «Стоп, борщевик». Создайте произведение искусства – рисунок, акварель, картину маслом, и пришлите репродукцию своего произведения нам. С условиями участия в конкурсе можно познакомится на сайте и в социальных сетях музея-заповедника «Изборск».

А мне остается только добавить, что самой судьбой нам выпало жить вблизи удивительных заповедных мест, где дышит неповторимой красотой и первородством завещанный нам предками сокровенный ландшафт: только здесь сияющее разнотравье лугов и полей, таинственная жизнь болот, затейливые линии холмов и перелесков, живописные берега реки, устремленной за горизонт, и нежная кромка лебединого озера соединяют современного человека напрямую с небом, создают божественно чистый образ мироздания, питают нас жизненной энергией и духовной силой.

В этом – главная ценность и назначение природного музея-заповедника «Изборск». И нам необходимо обязательно это богатство сохранить, – для себя и для потомков, для всех будущих поколений.

На этом сегодня всё, у микрофона был Александр Донецкий, вы слушали и смотрели «Изборские истории». До новых встреч в эфире! Берегите себя!

Александр Донецкий