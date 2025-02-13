Культура

«Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 февраля.

Заголовки выпуска:

Живая икона патриотизма. Как музей создает образ Родины;

Во имя Великой Победы: Ко Дню защитника Отечества в Изборске откроется выставка «Крепость»;

«В ней есть душа, в ней есть свобода»: Музей-заповедник «Изборск» приглашает к участию в конкурсе детского экологического рисунка «Берегите природу».

Повтор выпуска 18 февраля в 8.30.

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».