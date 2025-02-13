Культура

Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Заголовки выпуска:

Живая икона патриотизма. Как музей создает образ Родины.

Во имя Великой Победы: Ко Дню защитника Отечества в Изборске откроется выставка «Крепость».

«В ней есть душа, в ней есть свобода»: Музей-заповедник «Изборск» приглашает к участию в конкурсе детского экологического рисунка «Берегите природу».

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Трансляция завершена.