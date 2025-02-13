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Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка

14.02.2025 18:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Заголовки выпуска:

  • Живая икона патриотизма. Как музей создает образ Родины. 

  • Во имя Великой Победы: Ко Дню защитника Отечества в Изборске откроется выставка «Крепость». 

  • «В ней есть душа, в ней есть свобода»: Музей-заповедник «Изборск» приглашает к участию в конкурсе детского экологического рисунка «Берегите природу».

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Трансляция завершена.

Теги: #Изборские истории
Источник: Псковская Лента Новостей
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