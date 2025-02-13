Культура

ФОТОФАКТ. Заключительная репетиция Сретенского бала проходит в Пскове

Заключительная репетиция танцевальной программы X молодежного Сретенского бала проходит в Пскове сегодня, 14 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили псковичи.

Бал, приуроченный ко Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня, пройдет 16 февраля в 15:00 в СРП «Простория». Планируется участие 500 зрителей и более 70-ти танцующих пар. Участие в качестве зрителя бесплатное, по предъявлению пригласительного билета.

Как отмечают организаторы, в этом году Сретенский бал вызвал большой ажиотаж, в сравнении с предыдущими годами.

Проект «Сретенский бал: культура, традиции, наследие» реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.