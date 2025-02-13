Культура

Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» пройдет 24 апреля в Великих Луках

Научно-практическая конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» пройдет 24 апреля в Центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.

«В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 2025 год объявлен президентом России Годом защитника Отечества. В ознаменование этих событий Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г. Великие Луки, местное отделение Российского военно-исторического общества в г. Великие Луки, Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского при поддержке комитета культуры администрации города Великие Луки объявляют о проведении научно-практической конференции "За каждой спиною был свой Сталинград", посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году защитника Отечества в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Напомним, что конференция состоится 24 апреля в городе Великие Луки в Центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского. Заявки принимаются до 14 апреля.