Представители парижского турагентства прибыли в псковский музей

В минувшее воскресенье Псковский музей-заповедник посетили представители парижского турагентства Clio, чтобы вживую познакомиться с культурным наследием Псковщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
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Кристиан Маркан, директор агентства, и его коллеги уже третий раз за последний год посещают Россию, чтобы открыть богатейшую культуру для себя и своих клиентов. Как рассказали в музее, игнорируя искусственно создаваемые сейчас барьеры и препоны, Кристиан Маркан со своими коллегами занимается активной пропагандой русской культуры во Франции и заявляет о ее важности для мировой культуры.
Французские гости посетили все ключевые объекты и экспозиции музея: Псковский кремль, Спасо-Преображенский собор, Покровскую башню и Поганкины палаты, где представлены экспозиции «Живопись древнего Пскова» и «Кабинет купца Поганкина».
Туристическое агентство Clio, название которого является именем музы истории из древнегреческой мифологии, предлагает профессиональные туры для историков, искусствоведов и любознательных людей, стремящихся к нестандартному восприятию мира. Агентство было основано в 1976 году группой путешествующих историков, желающих поделиться с другими людьми знаниями о богатствах мировых цивилизаций.