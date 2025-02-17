Культура

Представители парижского турагентства прибыли в псковский музей

В минувшее воскресенье Псковский музей-заповедник посетили представители парижского турагентства Clio, чтобы вживую познакомиться с культурным наследием Псковщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Кристиан Маркан, директор агентства, и его коллеги уже третий раз за последний год посещают Россию, чтобы открыть богатейшую культуру для себя и своих клиентов. Как рассказали в музее, игнорируя искусственно создаваемые сейчас барьеры и препоны, Кристиан Маркан со своими коллегами занимается активной пропагандой русской культуры во Франции и заявляет о ее важности для мировой культуры.

«Мы хорошо знаем Россию и посчитали важным приехать в Псков, туда, где Россия началась. Ранее Псков я знал только по книгам и решил, что нужно увидеть его своими глазами. Мы впечатлены богатством архитектурным и музейным, в особенности крепостными башнями и стенами. Это уникальное место, важнейшее звено между восточной и западной культурой», – отмечает Кристиан Маркан.