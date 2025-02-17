Культура

«Брыкающиеся» бабоньки и соломенный пастух Овласий: «Михайловское» ждёт гостей на Масленицу

Жителей и гостей Псковской области уже в предстоящие выходные, 22 и 23 февраля, и далее, до 2 марта включительно, ждут на масленичные гуляния в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эту, одну из самых популярных у жителей и гостей региона интерактивных фольклорных программ из цикла «Праздники народного календаря», будут «играть» в музейном комплексе в деревне Бугрово. «…Гулять, блины поедать, в плясках ломаться, на коне кататься, на брыксы собираться, Овласия наряжать и песни запевать. А ехать к нам недалече: от Опочки три версточки, да в бочок один скачок…», — анонсирует нынешние гуляния официальный сайт музея.

Игорь Шаймарданов. Масленица (из цикла «МульПушкин»). Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

«Масленичная программа нынешнего года значительно обновлена, — рассказывает руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова. — Например, специально к нынешним праздникам мы решили воссоздать псковские «брыксы», да и вообще: праздновать с «белава понеделака» до «вшивава понеделака…».

Как известно, в один из дней масленичной недели устраивались женские гуляния, и в каждом районе их называли по-своему. Так, «брыксы» — от слова «брыкаться», характеризующего особенности ритуального поведения женщин — в Пушкинском заповеднике решили провести так, как они были записаны этнографами в деревне Шалахово Пустошкинского района. А псковские масленичные ритуалы, связанные с соломенным чучелом Овласием, на самом деле относятся к традиции вовсе не шуточного почитания святого мученика Власия — пастуха из Кесарии Каппадокийской, через которого Господь явил много чудес и даже смерть неправедного правителя.

Гостей музея — участников программы «Масляница-гуляница» — познакомят с этими и со многими другими традициями, пояснят, какие понедельники и почему называли «белыми» или, наоборот, «вшивыми», расскажут сказку «Жил жилец соломенный крылец», как её рассказывали в деревне Козоногово Новосокольнического района, вовлекут в традиционные игры. Непременно прозвучат в программе и пушкинские строки — в музее-заповеднике напомнили, что сценарии подобных интерактивов «бугровские крестьяне» всегда пишут с «оглядкой» на произведения «михайловского барина Ляксандры Сергэича», при том, что активно и очень уместно, с музейной скрупулёзностью используют местный музыкальный, литературный и игровой этнографический материал, во всякий год открывая для себя и своих гостей новые, великолепные его образцы.

В «Михайловском» также уточнили, что программу нынешнего года назвали по определению, взятому из песни «А в нас масляница-гуляница», которая входила в репертуар знаменитой псковской, точнее — усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой. В музее напомнили, что голос этой певицы стал музыкальным символом родины, «знаком русского» для культового российского режиссёра Андрея Тарковского.

Театрализованная программа рассчитана на самый широкий круг посетителей и ограничений по возрасту не имеет. Полное расписание сеансов «бугровской Масленицы» для индивидуальных посетителей и для организованных групп, а также другие полезные для её потенциальных участников подробности можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское». В музее особо оговорили, что музейное подворье в пушкинском Бугрово, хотя и просторно по крестьянским меркам XIX столетия, тем не менее может принять не более сорока гостей одновременно. Поэтому всем, кто хотел бы отпраздновать Масленицу в Бугрово, в заповеднике настоятельно советуют заранее спланировать поездку и так же заблаговременно сообщить о своих планах сотрудникам службы музейной, экскурсионной и методической работы. «Записаться на праздник» можно по телефонам: 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы заповедника, то есть со среды по воскресенье включительно.