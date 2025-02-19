Культура

Экскурсии по выставке «Чести своей никому не отдам» пройдут в Пскове

В честь Дня защитника Отечества Псковский музей-заповедник приглашает псковичей посетить тематические экскурсии по выставке «Чести своей никому не отдам», посвященной вкладу Псковского края в победу в Отечественной войне 1812 года.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея, на экскурсии гости узнают о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Христиановича Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам». Это русский перевод латинской надписи Honorem meum nemini dabo, которая начертана на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, также представленного на выставке.

Уникальным экспонатом является подлинное знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. В витринах также представлено русское холодное и огнестрельное оружие времен Отечественной войны: офицерская шпага 1798 года, солдатский кавалерийский пистолет 1809 года, кавалерийский мушкетон 1788 года и многое другое.