Культура

Светлана Мельникова: Тема защитников Отечества для Пскова – самая главная

Тема защитников Отечества особенно важна на Псковской земле. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Отказаться от Довмонта, от Воеводы Шуйского невозможно. Ведь тема защитника Отечества - это вечная тема, а для Пскова она самая главная. Эти программы востребованы и, конечно, будут продолжены. В этом году попытались даже грант написать. Не знаю, получим ли мы грант на Воеводу Шуйского. Но эти праздники полюбили, к нам приходят не только псковичи, а приезжают даже из Питера. Людям интересно. Но самое главное, это времяпрепровождение со смыслом. И мне очень нравятся места, куда можно прийти с семьей. Не раз я видела сотрудников нашего юридического отдела, которые с детьми приходят на праздник. Значит, это действительно нужно, это интересно», – сказала Светлана Мельникова.

Гостья студии также выразила надежду, что в скором времени в Пскове появится памятник князю Довмонту.

«Иногда стоит памятник, и Бог его знает, кто это. Очень важно, чтобы, когда памятник появляется, люди уже понимали, что они на этом празднике были, чтобы они знали, чей это памятник», — добавила директор музея.