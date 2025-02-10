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Культура

Праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове 25 августа

11.02.2025 15:47|ПсковКомментариев: 0

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581–1582 годах, пройдет в Пскове 25 августа. Мероприятие состоится при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Как сообщили в музее, в течение всего праздника на территории Покровского угла будет располагаться военный лагерь. 

Гости смогут посетить множество всевозможных площадок с мастер-классами, увидеть показательные бои реконструкторов, отлить пулю, изготовить монету, услышать историческую лекцию и даже принять участие в суличном турнире. Для юных гостей праздника будет подготовлена отдельная насыщенная программа. 

 

Организаторами праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Ранее сообщалось, что фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» пройдет 28 июня. 

Теги: #воевода шуйский
Источник: Псковская Лента Новостей
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