Светлана Мельникова: Для меня важно, что ПЛН живая и готова экспериментировать

Благодаря Псковской Ленте Новостей Псковский музей-заповедник остается в десятке самых заметных музеев России. Об этом генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, Псковский музей-заповедник вошёл в топ-10 самых заметных музеев России, где занял 8 место. Рейтинг опубликовали гуманитарный просветительский проект «Культура РФ» и система оценки репутации СКАН-Интерфакс по итогам трех кварталов 2024 года.
Также Псковский музей-заповедник вошел в топ-20 российских музеев за 2023 год по версии «Медиалогии».