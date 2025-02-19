Светлана Мельникова: Для меня важно, что ПЛН живая и готова экспериментировать

Благодаря Псковской Ленте Новостей Псковский музей-заповедник остается в десятке самых заметных музеев России. Об этом генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я очень хорошо помню первую встречу с руководителями Псковской Ленты Новостей. Я никого из вас не знала. Думаю, самоуверенные, активные, просмотрим. Для меня очень важен тот факт, что Псковская Лента Новостей очень живая, готова экспериментировать, любит историческое пространство и, конечно, не может обойти музей. Когда нас спрашивают, почему псковский музей из десятки самых упоминаемых не вылетает никогда (ведь нас же много, 80 музеев), я убеждена, что без вашей поддержки этого бы не случилось», — сказала Светлана Мельникова.