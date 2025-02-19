Культура

Системой «Умный дом» оборудована псковская библиотека в здании бывшего «Октября»

Системой «Умный дом» оборудована историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин во время открытия пространства 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это современная библиотека, где есть места для так называемого коворкинга, есть места для молодежи, для мам с детьми и даже для пап, вплоть до игровой приставки, где можно поиграть. Это пространство оборудовано и "Умным домом"», - поделился глава города.

Библиотека будет готова принимать гостей уже с завтрашнего дня.

Напомним, библиотеку торжественно открыли сегодня, 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». В здании установлено интерактивное оборудование. Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.

В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава города Пскова Борис Елкин, заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.