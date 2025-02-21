Культура

О спасённом хитростью Доме псковского губернатора и о Иисусе с державой вместо книги: в «Михайловском» готовят новую «пушкиниану»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершается работа над новым, 106-м выпуском научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Касьяна Швеца «Святогорский монастырь, Братский корпус» (1957) из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», новый сборник будет включать в себя три раздела. В первый из них вошли материалы научных чтений «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти С.В. Ямщикова (июль 2014 года). Так, например, в статье, подготовленной Любовью Козминой, хранителем мемориальной усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского Заповедника, можно найти много интересных фактов и наблюдений о фондовых раритетах, поступивших в музей в дар от наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Гавриила (в миру Юрия Стеблюченко). Прежде всего, это две иконы. Одна из них, «Христос Вседержитель», датируемая серединой XIX века, — достаточно редкий вариант изображения Спасителя с державой вместо Евангелия, рассказывает Любовь Козмина. Она поясняет, что державу как особый символ власти иконописцы изображают с XVIII столетия, под влиянием западноевропейского искусства: «Исторически держава была знаком отличия правителей Римской империи, символизировавшим мир и власть над ним. Держава, увенчанная крестом, была одним из главнейших символов власти византийских императоров, а в конце XVI века вошла в число царских регалий русских государей. Для тех икон, где Господь представлен с державой в руке, эпитет «Вседержитель» в буквальном смысле приобретает значение «держащий весь мир», пишет Любовь Козмина.

Рассказывает хранитель и об иконе, точнее даже — об иконе-картине «Мадонна с младенцем», написанной неизвестным художником с картины Рафаэля Санти «Мадонна в кресле» предположительно в 1865 году. А ещё об уникальных предметах для убранства дворянской гостиной: каминных, золочённой бронзы, часах с фигурой Амура французской работы (последняя четверть XVIII века), люстры с хрустальным убором (первая четверть XIX века), проч., проч. Многие из предметов, составлявших дар из Псково-Печерского монастыря, сейчас можно увидеть в постоянных экспозициях музея-усадьбы «Петровское», отмечается в публикации.

Икона «Христос Вседержитель» (середина XIX века) и фарфоровая ваза-кубок (XIX век) из дара Псково-Печерского монастыря «Михайловскому».

В музее особо отмечают, что первый раздел нового сборника сложился, по преимуществу, как псковский. Здесь можно прочесть и о работах опочецкого фотографа Алексея Никоновича (единственного профессионального фотографа в городе Опочке в XIX веке!), которые сейчас хранятся в собрании Пушкинского Заповедника, и о портретах графини Веры Сиверс, также из коллекции «Михайловского»; обе публикации подготовлены ведущим научным сотрудником музейных фондов Пушкинского Заповедника Еленой Ступиной). Или о псковском «Доме губернатора», который, как пишет об этой постройке автор статьи, известный псковский архитектор и реставратор Владимир Васильев, уцелел и дошёл до наших дней совершенно случайно, «…благодаря маленькой уловке псковских историков».

Во второй раздел книги помещены статьи и заметки, подготовленные по итогам так называемой «внутренней» музейной конференции — чтений, в которых участвуют исключительно сотрудники «Михайловского» (декабрь 2024-го). На этой конференции, пояснили в заповеднике, традиционно подводят итог научной работы пушкиногорских музейщиков за минувший год.

В этой части сборника можно будет найти вновь выявленные архивные сведения об опочецких деревнях Пушкиных — «малолетних детей покойного камер-юнкера Александра Сергеевича Пушкина», как значится в «Ведомости…» хранящейся сейчас в Государственном архиве Псковской области (автор публикации — руководитель музейной службы по организации и проведению праздников и массовых мероприятий Наталья Виноградова). Или рассказ об истории бытования и размышления о перспективах изучения ценнейшего документа из музейных фондов — книги «Память Александра Сергеевича Пушкина. Св. Горы Псковской Губернии» (1898—1926), в которой велась регистрация посетителей могилы поэта (автор — экскурсовод «Михайловского», аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Дмитрий Григорьев), многое, многое другое.

Помимо этого, уже в третьем разделе книги — он озаглавлен «Слово пастыря» — читатель найдёт в сборнике текстовую версию речи настоятеля Казанской церкви, протоиерея Михаила Иванова, которую тот произнёс во время Божественной Литургии в Святогорском монастыре 6 июня 2024 года.

В музее добавили, что сборник будет богато иллюстрирован. Так, здесь можно будет рассмотреть уникальные фотографии, запечатлевшие музей в первые месяцы после освобождения его территории в 1944 году и отдельные моменты работы по его восстановлению, или неизвестные ранее широкому кругу читателей и зрителей изображения церкви Воскресения Христова погоста Воронич в работах художников и на фотографиях конца XIX века — 1930-х годов, в том числе и из фондов Пушкинского Заповедника, многое другое.

Землянка в центральной части парка в Петровском, 1945 год. Фото Фёдора Овсянникова.

В музее уточнили, что общий объём книги — 14,5 печатного листа, или 232 страницы. Бумажная версия 106-й «Михайловской пушкинианы» будет отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. В электронном виде этот сборник, как и все ему предшествовавшие, в ближайшее время будет доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».