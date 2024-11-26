Культура

Будущую экспозицию, посвящённую драме «Борис Годунов», обсудили в Пушкинском заповеднике

Константин Бурченков, ведущий научный сотрудник мемориального Тригорского в составе Пушкинского заповедника, познакомил участников и слушателей научно-практической конференции в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» с отдельными положениями концепции литературной экспозиции, посвящённой трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» в музее-усадьбе. Об этом сообщает пресс-служба «Михайловского».

Павел Бунин. Из иллюстраций к пушкинскому «Борису Годунову». Из фондов «Михайловского».

Напомнив о вновь принятом документе — «Концепции развития Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинского заповедника) на 2025—2037 годы» — Константин Бурченков уточнил, что экспозиция может быть развёрнута в планируемом к восстановлению Доме Вындомских.

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«Хотелось бы, было бы безумно интересно создать компьютерную модель города Воронича в средние века: как он выглядел, какие были крепостные стены, какие были башни, храмы, арсеналы… О том, каким был Воронич в XVI—XVI веках мы знаем по материалам, оставленным нам Михаилом Васильевым, Сергеем Белецким. Всё это может быть представлено средствами современных технологий, какие были использованы при создании выставки «Эмоции природы…». В экспозицию могут быть включены фрагменты псковских летописей, средневековые изображения Воронича, археологические находки», — отметил сотрудник «Тригорского».

«Вторая важная тема безусловно — история Святогорского монастыря и конечно же, — история блаженного Тимофея воронического. Пушкин интересовался историей юродивого, читает повесть об этом в монастырской библиотеке, в тригорской библиотеке, даже обращается Жуковскому с просьбой прислать ему нужную литературу. В этом разделе экспозиции могут быть представлены икона святого блаженного Тимофея, икона Умиления Богородицы, из Георгиевской церкви, которая была явлена блаженному Тимофею. В черновых рукописях времён работы Пушкина над драмой есть рисунок, изображающий монаха — копия этого рисунка тоже может быть представлена здесь…», — предположил Константин Бурченков.

Представил научный сотрудник «Тригорского» и своё видение третьего блока будущей экспозиции: «Рассказ о времени написания «Бориса Годунова», о ситуации, в которой Пушкин находится, будучи в михайловской ссылке. Надзор, исключение со службы, и вот Пушкин начинает размышлять о том, кто же он такой на самом-то деле. Он вспоминает свою родословную, вспоминает бояр Пушкиных, шестеро из которых подписали грамоту на избрание на царство того же Бориса Годунова. И здесь, безусловно, должна прозвучать тема ответственности царя перед Богом, перед народом».

Напомним, что среди предложенного к обсуждению на научно-практических чтениях в нынешнем году — презентация нового фразеологического путеводителя по «Гость не много гостит, да много видит» по музею «Пушкинская деревня» (представил книгу её автор, хранитель музея в Бугрово, кандидат филологических наук Вячеслав Козмин), а также доклад о перспективах изучения книги «Память Александра Сергеевича Пушкина. Св. Горы Псковской Губернии» (1898—1926), в которой велась регистрация посетителей могилы поэта (докладчик — экскурсовод «Михайловского», аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Дмитрий Григорьев). Темами для обсуждения также стали отдельные итоги работы с фондовыми коллекциями, опыт взаимодействия с различными категориями экскурсантов, многое другое. Материалы сегодняшних чтений, как планируется, будут опубликованы в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» и, как убеждены в заповеднике, заинтересуют не только специалистов, работающих в сфере культуры, но и читателей внепрофессионально интересующихся историей и культурой своего Отечества.