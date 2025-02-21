Культура

Программу к 115-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц проведут в Пскове

Премьера литературно-художественной программы «Ольга Берггольц. Я встану над жизнью бездонной своею» пройдет в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 24 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Начало в 15:00 в актовом зале (1 этаж).

В программе примут участие заслуженная артистка России Ирина Смирнова и заслуженный артист России Виктор Яковлев.

2025 год – 115-летие со дня рождения поэта, писателя Ольги Берггольц. В XXI веке опубликованы дневники Берггольц. Это уникальное свидетельство исторического времени, которое выпало на время развития и становления нового советского государства, отметили в библиотеке. Именно дневники легли в основу сценария.

За последние годы появились литературоведческие исследования творчества и жизни Ольги Берггольц: труды Натальи Громовой, Натальи Соколовской. Работая над дневниками, им удалось раскрыть и показать трагедию советского человека, - от восхищения до падения сталинского режима. Скрупулёзный безжалостный анализ откровенных дневниковых записей раскрывает цельную, глубоко художественную натуру Берггольц.

Имя Ольги Берггольц навсегда связано с героизмом блокадного Ленинграда. Именно её слова «Никто не забыт и ничто не забыто» высечены на стене Пискаревского кладбища, стали символом не только Блокады, но и великой памятью погибших за освобождение от страшного морока фашизма.

Ольга Берггольц проживала со своей страной все светлые минуты, все тяжкие годы. Любила Родину, охраняя её поэтическими строками, заключили в библиотеке.