Культура

Единственный в России Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе

Музей кондитерского искусства открылся в Себежском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: кондитерский дом «Себежанка»

«Это место, где каждый найдет что-то для себя: увлекательные экскурсии, мастер-классы, интересные беседы и новые эмоции», - отметили в ТИЦ.

В музее можно увидеть уникальные работы российских кондитеров-декораторов, а также мастеров из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Единственный в России Музей кондитерского искусства находится по адресу: Себежский район, деревня Ульяновщина, улица Счастливая, 1.