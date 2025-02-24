Культура

Спектакль «Серебряное копытце» пройдёт в Изборске

Спектакль «Серебряное копытце» одноименного домашнего кукольного театра из Санкт-Петербурга пройдёт 1 марта в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«В усадьбе купца Шведова оживут знакомые с детства герои сказа Павла Бажова – старик Кокованя, Даренка, сказочный олень и другие», – рассказали в музее.

Спектакль «Серебряное копытце» – необыкновенно светлая сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро.

Мероприятие пройдет в Изборске 1 марта в 16:00, на улице Печорская, 32.

Все вопросы можно задать по телефону: 8 (8112) 33-16-17.