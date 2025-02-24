Культура

Певица из Невеля представляет Псковскую область на народной премии «На благо мира»

Стартовало зрительское голосование Всероссийской народной премии «На благо мира», где Псковскую область представляет художественный руководитель группы «Белые крылья» из Невеля, Елена Белая. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители исполнительницы.

Елена Белая участвует с авторской песней «В Рождество».

Премия была «На благо мира» учреждена народной артисткой РСФСР Валентиной Толкуновой. Она вручается ежегодно «за доброту и нравственность в искусстве». Голосование продлится до 5 марта. Поддержать исполнительницу можно на официальном сайте премии.