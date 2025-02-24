Культура

Победителей конкурса чтецов «Читаю Пушкина с МЦ» наградили в Пскове

Торжественное награждение победителей онлайн-конкурса чтецов «Читаю Пушкина с МЦ», посвящённого Дню памяти Александра Пушкина, состоялось 26 февраля в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

В конкурсе приняли участие 75 талантливых чтецов из Пскова в возрасте от 7 до 35 лет, они продемонстрировали своё мастерство, читая произведения известного классика на видео.

Особой популярностью у участников пользовались пушкинские сказки, например, «Сказка о царе Салтане...», «Руслан и Людмила» и «Сказка о спящей царевне и семи богатырях». Также многие участники выбрали для исполнения стихотворения Пушкина о красоте природы, наполненные лиризмом и любовью к родному краю. Некоторые конкурсанты проявили смелость и выступили вживую на награждении, исполнив стихи как песню под гитару.

Все работы участников можно найти по хештегу #читаю_Пушкина_с_МЦ в социальной сети «ВКонтакте». Список победителей опубликован в сообществе.