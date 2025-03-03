Культура

Масленичные гуляния в псковском музее посетили более 150 человек

В Псковском музее-заповеднике 2 марта прошли масштабные масленичные гуляния «Коза идет, весну на рогах несет», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Местом проведения праздника стали Палаты у Сокольей башни, двор и пространство которых наполнились веселыми песнями и масленичными закличками. Проводить Масленицу в Псковский музей в этот день пришли более 150 человек.

«Сегодня у нас много всего интересного: на сцене нас радуют артисты, множество игр, шуток, смеха, фольклорное пение, мастер-классы по росписи ложек и изготовлению козы – символа нашего сегодняшнего праздника. Подобные музейные события всегда дарят бурю эмоций, причем как гостям, так и нам, музейщикам. Они всегда получаются очень теплыми, душевными и семейными. Пожалуй, самым дорогим для нас является ощущение, что мы встречаем дорогих нам гостей, стараемся одарить их теплом и заботой, и сами заряжаемся теплыми чувствами, как бывает в кругу дружной семьи», – поделилась режиссер массовых праздников службы музейных проектов Псковского музея-заповедника Ольга Гущина.

Масленица – один из самых любимых традиционных народных праздников в году, яркий, красочный, шумный, полный игр, представлений, озорства и смеха, отметили в музее. Как известно, изначально Масленица восходит к земледельческим обрядам славян дохристианской эпохи, приуроченный ко дню весеннего равноденствия. В эти дни устраивали проводы зимы и встречали весну. Основным обрядом были похороны или сожжение соломенного чучела, олицетворявшего зиму.

Гостей праздника встретили театрализовано-интерактивной программой, где главными действующими лицами стали купец с купчихой, к которым потом присоединилась сама Коза-Дереза. На импровизированной сцене во дворе палат для зрителей выступали хореографический ансамбль «Лада», ансамбль «Поющие Васильки», фольклорный ансамбль «Уграда» и, конечно же, музейные артисты.

«Название музейного праздника тоже не было выбрано случайно. Дело в том, что в народной культуре коза может символизировать различные аспекты: плодородие, оберег от нечистой силы или даже головной убор замужних женщин. Маску или чучело козы чаще всего использовали в календарных обрядах, связанных с аграрной магией. Так, коза стала неотъемлемым персонажем колядования, когда одним из пожеланий было пожелание хорошего урожая на следующий год, а значит, и благополучия в доме», - подчеркнули в пресс-службе музея.

После театрализованной части праздника гостей ждали мастер-классы по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду» и изготовлению куклы козы из джута «Игрушки-стригушки». Изюминкой стала тематическая мини-экскурсия по русской избе «Кто в доме хозяин». Также в течение всего праздника во дворе Палат у Сокольей башни действовали площадки с всевозможными русскими народными играми и активностями, где можно было поупражняться в своей ловкости и меткости, показать свою смекалку и молодецкую удаль.

«Сегодня пришли сюда с племянницей – она меня зазвала. Решили с ней творчески провести время, так сказать. Очень понравился сам праздник, мы и танцевали, и пели, и в забавы играли. Сейчас вышли с мастер-класса по росписи ложек. Словом, очень понравилась ваша Масленица. Вообще, я преподаватель в детской музыкальной школе №4 по классу баяна, поэтому мне вся эта народная музыка и гуляния очень по душе и по сердцу», – рассказала гостья праздника Светлана Харина.