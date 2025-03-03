Масленичные гуляния в псковском музее посетили более 150 человек

В Псковском музее-заповеднике 2 марта прошли масштабные масленичные гуляния «Коза идет, весну на рогах несет», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Местом проведения праздника стали Палаты у Сокольей башни, двор и пространство которых наполнились веселыми песнями и масленичными закличками. Проводить Масленицу в Псковский музей в этот день пришли более 150 человек.
Масленица – один из самых любимых традиционных народных праздников в году, яркий, красочный, шумный, полный игр, представлений, озорства и смеха, отметили в музее. Как известно, изначально Масленица восходит к земледельческим обрядам славян дохристианской эпохи, приуроченный ко дню весеннего равноденствия. В эти дни устраивали проводы зимы и встречали весну. Основным обрядом были похороны или сожжение соломенного чучела, олицетворявшего зиму.
Гостей праздника встретили театрализовано-интерактивной программой, где главными действующими лицами стали купец с купчихой, к которым потом присоединилась сама Коза-Дереза. На импровизированной сцене во дворе палат для зрителей выступали хореографический ансамбль «Лада», ансамбль «Поющие Васильки», фольклорный ансамбль «Уграда» и, конечно же, музейные артисты.
После театрализованной части праздника гостей ждали мастер-классы по росписи деревянной ложки «Дорога ложка к обеду» и изготовлению куклы козы из джута «Игрушки-стригушки». Изюминкой стала тематическая мини-экскурсия по русской избе «Кто в доме хозяин». Также в течение всего праздника во дворе Палат у Сокольей башни действовали площадки с всевозможными русскими народными играми и активностями, где можно было поупражняться в своей ловкости и меткости, показать свою смекалку и молодецкую удаль.
«Сегодня пришли сюда с племянницей – она меня зазвала. Решили с ней творчески провести время, так сказать. Очень понравился сам праздник, мы и танцевали, и пели, и в забавы играли. Сейчас вышли с мастер-класса по росписи ложек. Словом, очень понравилась ваша Масленица. Вообще, я преподаватель в детской музыкальной школе №4 по классу баяна, поэтому мне вся эта народная музыка и гуляния очень по душе и по сердцу», – рассказала гостья праздника Светлана Харина.