Культура

Алексей Севастьянов: Голливудские фильмы не мешают развитию отечественного кинематографа

Надо развивать отечественный кинематограф, при этом совсем не обязательно запрещать в России голливудское кино. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал актер, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

За последние пару лет кинокомпании из недружественных стран ушли с российского рынка. При этом сегодня, с учетом начавшегося диалога двух стран, России и США, появляются разговоры о том, что на экраны кинотеатров могут вновь вернуться голливудские картины. По мнению Алексея Севастьянова, этому не стоит противиться. Он отметил, что у российских зрителей должна быть возможность наслаждаться и тем, и другим кино.

«Я считаю, что нам надо развивать отечественный кинематограф. Но это не значит, что мы не должны смотреть голливудские постановки, чтобы не походить на Запад, который запретил всё русское. Зачем себя ограничивать в лишних познаниях? Мы люди умные и мудрые, мы понимаем, мы сможем отличить хорошее от плохого, интересное от неинтересного», - сказал Алексей Севастьянов.