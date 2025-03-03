Культура

Псковские археологи назвали свою главную задачу на 2025 и 2026 годы

Псковские археологи определились с планами на период 2025-2026 годов – это будет защита максимального количества памятников археологии при помощи определения границ территорий этих памятников. Такими сведениями поделилась директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«На этот год у нас поставлена задача, которая перейдет еще и на следующий год – это максимально большое количество памятников археологии защитить границами территорий. Есть такое понятие как "зоны охраны" для памятников архитектуры. У памятников археологии этого нет, есть только граница территорий, где ничего особо нельзя делать, кроме как сохранять этот памятник», – сказала Марина Кулакова.

Она отметила, что строительство на месте памятников археологии всё же допускается, но для этого нужно выполнить ряд условий, в том числе от археологического сообщества.

«Строить можно, но под сохранением памятника археологии в исключительных случаях понимаются археологические раскопки. И если на том месте, где находилась курганная группа или поселение, что-то начинать строить, то нужно сначала провести раскопки и подумать, нужно ли вообще строить здесь», – добавила Марина Кулакова.