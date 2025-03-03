Культура

Новое оборудование закупят в Центр культурного развития в Острове к 8 Марта

Центр культурного развития в городе Остров осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда 5 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Эти 2 месяца (после открытия - ред.) показали, что центр востребован. Здесь начали работать более 10 кружков. Центр стал постоянной базой для репетиций коллективов города Острова. В центре есть студия звукозаписи», - рассказала директор центра «Юбилейный», подразделением которого является Центр культурного развития, Надежда Никифорова.

19 декабря 2024 года в Острове открыт Центр культурного развития, построенный в рамках реализации национального проекта «Культура».

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«Это у нас первый и единственный объект культуры, построенный с нуля в Псковской области на постсоветском пространстве», - заметил Михаил Ведерников.

Надежда Никифорова отметила, что в центре стараются работать «в тесной связке с населением». Также для детей проводят образовательные квесты. Сейчас готовится к запуску квест, посвящённый 80-летию Победы.

«Надо поставить Остров в пример по отработке национальных проектов», - сказал губернатор.

В ходе встречи директор центра отметила, что не сейчас не хватает подъемных механизмов и световых приборов для сцены.

«Мы с Дмитрием (Быстровым, главой Островского района - ред.) возьмём этот вопрос на контроль. Выделим деньги и все закупим к 8 марта», - пообещал Михаил Ведерников.

Работники центра показали выставку своих поделок, среди который есть Бабки Ёжки и островские мосты. Губернатор призвал в будущем сделать выставку этих поделок в правительстве региона.

Сейчас в танцевальном зале танцоры уже опробовали пол для занятий, отметила директор центра.

«Нам надо делать программу, чтобы муниципалитеты между собой взаимодействовали», - обратился к вице-губернатору Ольге Тимофеевой глава региона.

Ольга Тимофеева в свою очередь заверила, что в рамках программы «Культурные выходные» будут расширены мероприятия с муниципалитетами.

Центр культурного развития в Острове построен в течение 2022-2023 годов, введен в эксплуатацию в 2024 году. Здание располагается в отдаленном от центра города микрорайоне Остров-2, где проживает порядка 33% населения города (более 6000 человек).

Культурно-досуговый объект был необходим как базовая площадка для досуга жителей микрорайона «Остров-2».

Восстановление находящегося в аварийном состоянии и расположенного неподалеку здания бывшего Дома офицеров требовало финансовых затрат, превышающих стоимость строительства нового объекта.

В здании Центра культурного развития расположены: зрительный зал на 140 посадочных мест, кабинет хореографии, театральная студия, интерактивная зона для занятий с детьми и подростками, креативное пространство для молодежи, творческая мастерская для ремесленников и художников и проведения мастер-классов, выставочное пространство.

Для оснащения Центра культурного развития в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2023-2024 годах было выделено 3,6 млн рублей (приобретены колонки и микшерный пульт, кресла для зрительного зала, гардеробная группа, стулья, мебель для зоны ожидания).

Центр культурного развития совмещает в себе функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства для досуга жителей разных возрастов.